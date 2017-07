Zwischen Wilhelmsthal und Gifting im Landkreis Kronach ist gestern Nachmittag eine Motorradfahrerin verletzt worden. Die aus Belgien stammende Frau war mit einer Gruppe von Motorradfahrern unterwegs und kam in einer Kurve aus Unachtsamkeit ins Bankett. Die 57-Jährige verlor die Kontrolle über ihre Maschine, stürzte und kam in einer angrenzenden Wiese zum Liegen. Sie erlitt bei dem Sturz einen Oberarmbruch und diverse Prellungen. An ihrer Honda entstand wirtschaftlicher Totalschaden.