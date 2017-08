Motorradunfall im Kreis Lichtenfels: Fahrer kollidiert mit zwei Autos

Schwerer Motorradunfall bei Eggenbach im Kreis Lichtenfels: ein Motorradfahrer war gestern Nachmittag in Richtung Döringstadt unterwegs und geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kamen ihm gleich zwei Autos entgegen. Das erste erwischte er am Heck und stürzte daraufhin. Dann schleuderte sein Motorrad gegen das zweite Auto. Die Autofahrer blieben unverletzt. Der Motorradfahrer kam mit mittelschwere Verletzungen ins Klinikum. Beide Autos und das Motorrad mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 22.000 Euro.