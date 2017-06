Motorradunfall: junger Biker verletzt sich bei Strassdorf schwer

Schwere Verletzungen hat am Abend ein Mottoradfahrer bei einem Unfall in Strassdorf im Landkreis Hof erlitten. Der 25-Jährige kam in einer Rechtskurve von der Straße ab, sein Motorrad rutscht unter die Leitplanke und er selbst stürzt darüber und fliegt eine Böschung hinunter. Für die Einsatzkräfte kein einfaches Unterfangen. Denn sie mussten ihn über den Hang zum Rettungswagen bringen.

Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Fachklinik. Während der Rettungsarbeiten war die Straße bei Strassdorf voll gesperrt.