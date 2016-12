Motorsäge im Einsatz: Feuerwehr löscht Zimmerbrand in Ludwigschorgast

Unbewohnbar dürfte das Haus in Ludwigschorgast im Landkreis Kulmbach sein, in dem es am ersten Weihnachtsfeiertag gebrannt hat. Der Kamin des alten einstöckigen Hauses war überhitzt und hatte eine Zwischendecke in Brand gesteckt. Die Feuerwehren aus Ludwigschorgast, Kupferberg, Wirsberg, Untersteinach und Kulmbach brachten die vier Bewohner unverletzt in Sicherheit. Auf der Suche nach Glutnestern mussten sie die Zwischendecke mit einer Motorsäge öffnen. Der Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf etwa 10 000 Euro.