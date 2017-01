Müll nicht abgeholt?: Landratsamt bittet wegen Eis und Schnee um Verständnis

In Teilen der Stadt Kulmbach und des Landkreises stapeln sich die gelben Säcke vor den Häusern, zum Beispiel teils im Kesselweg in Kulmbach. Wie Detlef Zenk von der Abfallberatung im Landratsamt auf RP-Nachfrage erklärt hat, sind die Müllfahrzeuge wegen des Schnees nicht durchgekommen. Er bittet die Anwohner um Verständnis und darum, die gelben Säcke wieder reinzuholen und zum nächsten Termin in einigen Wochen wieder rauszustellen.

Manche Straßen können bei Schnee und Eis nicht angefahren werden; das entscheiden die jeweiligen Müllfahrer spontan, egal ob es Papier, Plastik oder Restmüll betrifft.

Sollte sich der Müll bei Ihnen stapeln, können Sie zum Beispiel Ihren Papier-Abfall in einen Karton neben die blaue Tonne stellen, auch das wird dann beim nächsten Mal mitgenommen.

© David Ebener