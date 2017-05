Müll und Sachbeschädigungen: Polizei schließt Arbeit nach 1.-Mai-Party an der Kieswäsch ab

Die Auseinandersetzungen am 1. Mai an der Kulmbacher Kieswäsch werden wohl kein polizeiliches Nachspiel haben. Eine große Party mit DJ ist gegen Abend ausgeartet und hat acht Polizeistreifen auf den Plan gerufen. Die Polizei hat die Rangeleien und die ganze Party aufgelöst und die 200 Jugendlichen nach Hause geschickt. Was blieb, sind Sachbeschädigungen und ein großer Berg Müll. Den hat die Stadt im Laufe des Dienstags beseitigt. Sie hatte vor allem Probleme, die vielen Glassplitter aus der Wiese zu entfernen. Der Schaden liegt insgesamt bei 600 Euro. Anzeigen habe es nicht gegeben, so die Polizei auf RP-Nachfrage. Die Arbeit für die Polizei sei damit abgeschlossen.