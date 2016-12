Müller: Arbeitsmarkt 2016 geht in Geschichtsbücher ein

München (dpa/lby) – Der Arbeitsmarkt im Jahr 2016 wird nach Einschätzung der bayerischen Arbeitsministerin Emilia Müller (CSU) als Rekordjahr in die Geschichtsbücher eingehen. So sei mit 5,4 Millionen sozialversicherungspflichtigen Männern und Frauen in Bayern 2016 ein neuer Spitzenwert erreicht worden, bilanzierte die Ministerin am Freitag in München. Die Arbeitslosigkeit sei ebenfalls – wie auch auf Bundesebene – in diesem Jahr mehrfach auf historische Tiefstände gesunken, berichtet Müller in einer Mitteilung.

Für 2017 erwarten Arbeitsmarktexperten dank der voraussichtlich guten Konjunktur eine weiter steigende Zahl sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze. Wegen der stark wachsenden Arbeitslosigkeit unter Flüchtlingen muss sich Bayern nach Einschätzung der Fachleute aber zugleich auf steigende Erwerbslosenzahlen einstellen. Volkswirte von Banken rechnen für 2017 bundesweit mit bis zu 100 000 zusätzlichen Jobsuchern im Vergleich zu 2016; heruntergebrochen auf Bayern entspräche das einem Anstieg der Arbeitslosigkeit um rund 10 000. Im November waren im Freistaat 228 318 Menschen arbeitslos gemeldet.