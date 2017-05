Münch: Politische Urteilsfähigkeit der beste Faktencheck

Tutzing (dpa/lby) – Politische Urteilsfähigkeit ist nach Einschätzung der Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, Ursula Münch, der beste Faktencheck – und schütze damit vor «fake news». Schließlich trage politische Bildung mit der Vielfalt ihrer Formate dazu bei, eigene Wahrnehmungen und eigene Meinungen zu relativieren, sagte Münch in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur anlässlich des 60. Geburtstags der Akademie.

Bildung in politischen Fragen vermittle, «dass die eigene Wahrnehmung und die eigene Meinung nicht der Nabel der Welt sind, sondern immer in Konkurrenz mit anderen, ebenfalls legitimen Interessen stehen», sagte sie. Teilnehmer werde dabei aber auch klar gemacht, dass Politik aufwendig sei, was aber kein Nachteil rechtsstaatlicher und demokratischer Prozesse sei. «Schließlich ist Gewaltenteilung der beste Schutz vor Machtmissbrauch», machte die Akademiechefin deutlich.