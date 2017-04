Münchner Biologen statten Wildbienen mit Rückennummern aus

Offenburg (dpa/lsw) – Landwirte in Baden-Württemberg und der Lebensmittelhändler Edeka Südwest setzen mit dem Ausbau einer (…)

München (dpa/lby) – Der TSV 1860 München hat in der Nachspielzeit den greifbaren Überraschungserfolg gegen Aufstiegsfavorit VfB (…)

Bayern knickt in Hoffenheim ein

Im Briefumschlag: Schmetterlinge in Wilhelma gebracht

Stuttgart (dpa/lsw) – Rund 250 Schmetterlinge sind am Montag von Augsburg in die Stuttgarter Wilhelma umgesiedelt worden. In (…)