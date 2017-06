Münchner malen für autofreie Einkaufsstraße

München (dpa/lby) – Mit einer Malaktion haben Münchner am Samstag dafür geworben, dass die beliebte Einkaufsmeile Sendlinger Straße auf Dauer autofrei wird. Unterstützt von Streetart-Künstlern schafften Bürger überdimensionale Straßengemälde. «Die Sendlinger Straße soll zur Fußgängerzone werden und damit zu einem Raum, in dem Flanieren und Verweilen wieder möglich ist», teilten die Umwelt- und Verkehrsverbände mit, die das «Straßen.Mal.Fest» organisiert hatten. Hintergrund des Kunsthappenings ist der geplante Stadtratsbeschluss zur dauerhaften Umwandlung der Straße in eine Fußgängerzone am 21. Juni im Planungsausschuss und am 28. Juni in der Vollversammlung.