Munich Re weiter ohne «künstlichen Goldrand»

München (dpa/lby) – Die mit schrumpfenden Gewinnen kämpfende Munich Re will weiter auf riskante Strategien zur Profitmaximierung verzichten. «Kein künstlich erzeugter Goldrand», sagte der scheidende Vorstandschef Nikolaus von Bomhard bei der Hauptversammlung am Mittwoch in München. Der neue Konzernchef Joachim Wenning strebe gewiss kein aggressives Wachstum an. «Wir bewahren unsere starke Substanz und hübschen das Ergebnis nicht auf Kosten der Zukunft auf.»

Für das laufende Jahr erwartet der weltgrößte Rückversicherer einen neuerlichen Gewinnrückgang von 2,6 auf 2 bis 2,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen liege nach dem ersten Quartal gut auf Kurs, dieses Ziel zu erreichen, sagte der Vorstandschef vor mehreren hundert Aktionären, der nach 13 Jahren an der Spitze der Münchner Rück seinen Posten abgibt. Nachfolger Wenning soll am Donnerstag die Geschäfte übernehmen.