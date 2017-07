Musiker brauchen Zimmer: Klassik-Akademie in Kronach im September

Die Kronacher Klassik-Akademie steht in den Startlöchern, doch die Musiker brauchen Zimmer. Die Organisatoren rechnen in diesem Jahr mit einem Zimmerengpass. Die Festungsherberge ist nämlich wegen der Renovierung geschlossen. Deswegen werden jetzt Gastfamilien gesucht, die im September neben einem Zimmer auch ein Frühstück anbieten können. Die Kronacher Klassik-Akademie ist ein Orchesterprojekt bei dem angehende oder ehemalige Profis aus ganz Deutschland nach Kronach kommen um an drei Wochenenden im September ein Programm einzustudieren.

(Probenwochenenden der Kronacher Klassik AKADEMIE

Freitag, 08.09.17 – Sonntag, 10.09.17

Freitag, 22.09.17 – Sonntag, 24.09.17

Freitag, 30.09.17 – Sonntag, 01.10.17

Bitte telefonisch bei Nicole Julien-Mann unter 09261-966238 oder per Email: nicole.julienmann@klassik-akademie.de melden.)