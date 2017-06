Musiker Richard Palmer-James hat ein Herz für Bayern

München (dpa/lby) – Der englische Musiker Richard Palmer-James hat zu Bayern eine ganz besondere Beziehung. Seit den frühen 70er Jahren lebt er im Freistaat, zunächst in München und inzwischen im niederbayerischen Eggenfelden. Der Musiker und Songschreiber, der früher in der Rockband Supertramp spielte, wird am Sonntag (11. Juni) 70 Jahre alt. In München spielte er einst über Wochen in einem Club – und war begeistert von der Atmosphäre und der Lebensqualität der Stadt, wie er der Deutschen Presse Agentur sagte. Palmer-James blieb. Er lernte den Regisseur Helmut Dietl kennen und schrieb die Musik für die Kultserie «Münchner Gschichten». Das habe großen Spaß gemacht. «Ich wollte ja in München auf die Filmhochschule gehen, aber die meinten, ich solle erst mal vernünftig Deutsch lernen.» Deutschkenntnisse habe er für Dietls Soundtrack nicht gebraucht.