Weil er seinen Wald so vorbildlich pflegt, wird der Kulmbacher Markus Münch einen Staatspreis bekommen. Er ist damit einer von 14 Preisträgern, die in diesem Jahr die Auszeichnung bekommen, das hat heute das bayerische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten veröffentlicht. Ausgewählt hat die Preisträger eine Jury aus der Forstverwaltung von verschiedener Verbände. Der Staatspreis ist mit 1000 Euro dotiert; feierlich überreicht wird er im November in München.