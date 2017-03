Mutmaßlicher Mittäter vom Höfener Doppelmord festgenommen

Königsdorf (dpa/lby) – Rund drei Wochen nach dem Doppelmord von Höfen bei Bad Tölz ist ein zweiter Tatverdächtiger in Polen festgenommen worden. Dies teilte die Polizei in Rosenheim am Freitag mit. Es handelt sich um einen 32-jährigen Mann, der von den Behörden zunächst als Zeuge gesucht worden war. Zahlreiche Indizien sprachen dann dafür, dass er direkt an der Tat beteiligt war.

Weiterhin gesucht wird nach einem 43-jährigen Polen. Dessen Schwester sitzt wegen Verdachts der Beihilfe zum zweifachen Mord und versuchten Mord in Untersuchungshaft. Sie hatte zeitweise als Pflegerin in dem Höfener Haus gearbeitet. Dort lagen die Leichen einer Frau (76) aus dem Raum Frankfurt am Main und eines Mannes (81) aus Nordrhein-Westfalen; beide waren Bekannte der Bewohnerin. Die 76 Jahre alte Hauseigentümerin war von den Tätern schwer verletzt zurückgelassen worden. Sie war bisher noch nicht vernehmungsfähig.