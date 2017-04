Mutter stirbt bei Autounfall

Hofkirchen (dpa/lby) – Bei einem Autounfall auf der Autobahn Passau-Regensburg (A3) ist am Freitagmorgen eine 30 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Eine Familie aus Ungarn war dort unterwegs, als der 38-jährige Ehemann bei Hofkirchen (Landkreis Passau) das Steuer verriss, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Die 30-jährige Ehefrau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der Mann sowie die zwei Jahre alte Tochter des Paares wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann hatte sich wohl zu seiner Frau umgedreht und deshalb das Steuer verrissen. Ein Gutachter wurde hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu klären.