Nach Angriff auf Casino in Manila: Täter identifiziert

Kabul (dpa) – Bei dem zweiten schweren Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul in nur vier Tagen sind mindestens 20 (…)

Abschiebungen von Afghanen vorerst nur in Ausnahmefällen

Berlin (dpa) – Nach dem schweren Terroranschlag in Kabul will die Bundesregierung Afghanen vorerst nur in begrenzten Fällen in (…)