Nach Angriff auf junge Frau: Polizei Weismain sucht „Rosa Bären“

Die Polizei sucht einen rosa Bären – was zunächst lustig klingt, hat leider einen Hintergrund, der so überhaupt nicht komisch ist. In Weismain hat nämlich am Sonntag Abend gegen sieben ein unbekannter Mann eine junge Frau zweimal betatscht und ihr, als sie sich gewehrt hat, mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Durch den Schlag fiel die 19-jährige zu Boden, wo sie der Unbekannte noch mehrfach gegen den Oberkörper getreten hat. Die Polizei Lichtenfels bittet nun im Hinweise, die helfen können, die Identität des Mannes zu klären. Das rosa Bärenkostüm hatte einen Regenbogen aufgedruckt.