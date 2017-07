Nach dem Busunglück auf der A9: Innenminister kommt an die Unfallstelle

Tragisches Busunglück am Montagmorgen auf der A9 bei Münchberg. 18 Menschen sind dabei ums Leben gekommen, weitere 30 verletzt – zum Teil schwer. Um kurz nach 7 Uhr war ein Bus mit einer Reisegruppe aus Sachsen auf einen Sattelzug aufgefahren und sofort in Brand geraten. Innenminister Joachim Herrmann kam am Nachmittag an die Unfallstelle, um sich selbst ein Bild zu machen.

Die A9 bleibt in Richtung Süden bis in die Abendstunden gesperrt. Jetzt muss die Unfallursache geklärt werden und, wie der Bus so schnell ausbrennen konnte.