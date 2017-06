Nach der Kabinettssitzung: Campus-Umsetzung in Kulmbach kann beginnen

Universitätsstadt Kulmbach – so wird es künftig an den Ortsschildern zu lesen sein. Diese frohe Botschaft gab es gestern im Kulmbacher Rathaus. Das bayerische Kabintett hat grünes Licht gegeben für einen Hochschul-Campus im Bereich Lebensmittel und gesunde Ernährung. Jetzt geht es an die Umsetzung in Kooperation mit der Uni Bayreuth. Wir haben hochkarätige Einrichtungen rund um Lebensmittel und Gesundheit, aber was uns fehlt, ist der akademische Überbau, sagte ein sichtlich erfreuter Oberbürgermeister Henry Schramm. Möglicher Standort für den Lebensmittel-Campus sei das ehemalige Güterbahnhofsgelände. Die Rede ist außerdem von 20 Lehrstühlen und bis zu 1000 Studenten. Das steht im gemeinsamen Konzept von Uni Bayreuth und Stadt Kulmbach.