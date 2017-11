Nach einem Jahr Bauzeit: Neue Rettungswache in Weismain ist fertig

Nach knapp einem Jahr Bauzeit ist die neue Rettungswache in Weismain im Kreis Lichtenfels fertig. Das Gebäude hat insgesamt 480 000 Euro gekostet. Anlass für den Neubau war die Neustrukturierung des Rettungsdienstes im Gebiet der Landkreise Coburg, Kronach und Lichtenfels und der Stadt Coburg. Laut dem Lichtenfelser Landrat und BRK-Vorsitzendem Christian Meißner werde es höchste Zeit, dass die neue Rettungswache jetzt eingeweiht werde. Man habe in den letzten Jahren die gesetzlichen Hilfsfristen teilweise nicht einhalten können. Betreiber der neuen Rettungswache sind das Bayerische Rote Kreuz und der Arbeiter-Samariter-Bund. Die Rettungswache hat einen Rettungswagen und ist rund um die Uhr besetzt an 365 Tagen im Jahr.