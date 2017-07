Nach Familiendrama in Vogtareuth auch Großvater tot

Vogtareuth (dpa/lby) – Nach dem Familiendrama im oberbayerischen Vogtareuth nahe Rosenheim ist auch der Großvater des erschossenen Buben gestorben. Dies sagte Oberstaatsanwalt Jürgen Branz am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Auskünfte zum Tathergang wollte der Ermittler nicht geben. Die Umstände des Familiendramas würden nun «in Ruhe ausermittelt», sagte Branz lediglich.

Der 79-Jährige soll seinen acht Jahre alten Enkel am Mittwochmorgen erschossen haben. «Es lag eine Behinderung bei dem Kind vor», bestätigte Branz Berichte, wonach das Opfer im Rollstuhl saß. Der Großvater war nach den Schüssen auf den Buben schwer verletzt in einem nahen Wald gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er nun starb.