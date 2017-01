Nach Faschingsprinz auch Prinzessin im Visier der Justiz

Nürnberg (dpa/lby) – Der Drogenskandal in der Nürnberger Fastnacht weitet sich aus: Nach Faschingsprinz Oliver I. ist jetzt auch die Nürnberger Faschingsprinzessin und Ehefrau des Verdächtigen ins Visier der Justiz geraten. Es bestehe der Verdacht, dass sie in die mutmaßlichen Drogengeschäfte ihres Ehemannes eingeweiht gewesen sei, bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Mittwoch entsprechende Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Nürnberg.

Es gebe Hinweise, dass die Ehefrau des inhaftierten 37-Jährigen «von der Drogenbeschaffungsfahrt ihres Mannes wusste und möglicherweise unterstützend tätig geworden ist», berichtete die Sprecherin der Anklagebehörde. Beide waren erst am 8. Januar zum offiziellen Nürnberger Faschingsprinzenpaar gekürt worden.