Nach Feuer in Recyclinganlage: Polizei geht von technischer Ursache aus

Nach dem Feuer in einer Recyclinganlage in Blumenrod im Kreis Coburg geht die Polizei von einer technischen Ursache aus. Die Ermittlungen zur Brandursache sind laut Polizei aber noch nicht ganz abgeschlossen..

Durch das Feuer gestern Abend entstand Schaden in Höhe von geschätzt 20.000 Euro. Acht Einsatzkräfte wurden durch Rauchgase leicht verletzt. Weil auch die Gefahr bestand, dass giftige Substanzen austreten, mussten auch die Bürger in den angrenzenden Ortschaften Fenster und Türen geschlossen halten.