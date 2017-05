Nach Feuer soll Straubinger Rathaus 2021 fertig sein

Straubing (dpa/lby) – Sechs Monate nach dem vernichtenden Großbrand im historischen Rathaus in Straubing richtet die Stadtverwaltung den Blick nach vorne: Im Jahr 2021 soll der Wiederaufbau fertiggestellt sein, wagte Baudirektor Wolfgang Bach am Dienstag eine vorsichtige Prognose. Zurzeit sind im Gebäudeinneren vor allem Restauratoren und Archäologen am Werk. Parallel werde die europaweite Ausschreibung der Bauplanung vorbereitet. Bereits im Juli soll mit dem Aufbau eines neuen Daches begonnen werden.

Hinter der von einem Gerüst gestützten Rathausfassade werde mit Hochdruck gearbeitet, sagte Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU). «Wir wollen das Gebäude nicht nur wieder aufbauen, sondern ihm auch seine Würde wiedergeben.»

Am 25. November war ein Feuer im Speicher des Rathauses ausgebrochen. Die Flammen schlugen bis zu 15 Meter hoch aus dem Dachstuhl des mehr als 600 Jahre alten Gebäudes. Vor allem der historische Rathaussaal wurde ein Opfer der Flammen. Zudem richtete das Löschwasser einen enormen Schaden an. Verletzte gab es nicht. Die Schadenssumme wird auf eine zweistellige Millionenhöhe geschätzt.