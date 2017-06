Nach Hundeattacke im Landkreis Coburg: Verletztes Kind auf dem Weg der Besserung

Das kleine Mädchen, das am Sonntag von einer Bulldogge auf einem Spielplatz in Weitramsdorf im Landkreis Kronach gebissen wurde, ist auf dem Weg der Besserung. Das hat die Polizei auf Nachfrage von Radio Plassenburg mitgeteilt. Zwar hat das Kind schwerste Verletzungen erlitten, diese sind allerdings nicht so enorm wie zu Beginn angenommen. Das knapp 2 Jahre alte Mädchen wird von einem Spezialisten-Team in einer Fachklinik in Nürnberg betreut. Der Hund, der das Kind auf dem Spielplatz angegriffen hatte, ist am Mittwoch in ein Tierheim gebracht worden. Die Ermittlungen gegen den Hundehalter dauern an.