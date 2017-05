Nach Hundeattacke in Kulmbach: PETA fordert Einführung des Hundeführerscheins

Nach der Hundeattacke auf einen 9-jährigen Jungen am vergangenen Samstag in Kulmbach fordert die Tierschutzorganisation PETA heute die Einführung eines Hundeführerscheins in Bayern. Noch ist der nach Angaben des Kulmbacher Ordnungsamts nur freiwillig.

Die PETA argumentiert, der Hundeführerschein könne sicherstellen, dass Hundehalter sachkundig mit ihrem Tier umgehen und die Signale ihres Vierbeiners richtig deuten.

Ob ein Hundeführerschein die Attacke auf den 9-jährigen Jungen in Kulmbach allerdings vermieden hätte, bleibt laut Ordnungsamt dahingestellt.

In dem Fall waren zwei Rottweiler aus einem offenen Grundstück in Ziegelhütten einem vorbeilaufenden Jungen hinterhergerannt und hatten ihn angegriffen, als er versuchte, zu entkommen. Dabei war er gestürzt und neben einer Bisswunde am Arm hatte er auch eine Platzwunde am Kopf erlitten.

Welche Auflagen der Hundehalter jetzt bekommt, und wie das Ordnungsamt Kulmbach zu einem Hundeführerschein steht, hören Sie morgen früh im „Start in den Tag“ ab 6 Uhr.