Nach Messerangriff: Behörden ermitteln gegen 18-Jährigen

Nach einem Messerangriff in einer Kulmbacher Asylbewerberunterkunft sitzt ein 18-Jähriger jetzt in Untersuchungshaft. Das teilt die Polizei mit. Kripo und Staatsanwaltschaft Bayreuth ermitteln gegen den jungen Iraner. Am späten Montagabend war es in der Asylunterkunft in der Pestalozzistraße zum Streit zwischen dem 18-Jährigen und einem 50-jährigen Afghanen gekommen. Dabei hatte der Iraner seinen Gegenüber mit einem Messer angegriffen und verletzt. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Täter wurde von der Polizei festgenommen. Er muss sich wegen versuchten Totschlags verantworten.