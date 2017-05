Nach Randale in der JVA Ebrach: Staatsanwaltschaft ermittelt

Nach einem Aufstand unter Häftlingen im Jugendgefängnis der JVA Ebrach Dienstag Abend ist die Ursache immer noch unklar. Was aber sicher ist: die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen. Ermittlelt werde wegen Gefangenenmeuterei und Sachbeschädigung. Außerdem werde geprüft, ob auch versuchte gefährliche Brandstiftung in Frage komme. Zudem gebe es in der JVA Überlegungen, die Randalierer in anderen Anstalten unterzubringen.

Für Gefängnisleiter Ralf Hafner ist es ein Rätsel, warum sieben Häftlinge so heftig randaliert haben. Die Gruppe hatte Essen an die Wände geworfen, eine Kloschüssel und eine Überwachungskamera zerstört, eine Dusche unter Wasser gesetzt und eine gepanzerte Tür zersplittert.