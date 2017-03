Nach Tornado: Behörden wollen Schäden begutachten

Kürnach (dpa) – Einen Tag nach dem Tornado im unterfränkischen Kürnach wollten sich die Behörden am Freitag einen Überblick über (…)

1000 Schweine bei Brand verendet

Bindlach (dpa/lby) – Rund 1000 Schweine sind bei einem Feuer in einem Mastbetrieb in Oberfranken am späten Donnerstagabend (…)