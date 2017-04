Nach Überfall: 88-jähriger Bayreuther gestorben

Der Rentner, der am Mittwochabend in seiner Wohnung in der Bayreuther Innstraße überfallen worden war, ist tot. Das teilt die Polizei jetzt mit. Demnach verstarb er am Karfreitag im Bayreuther Krankenhaus. Nach einem Notruf war die Polizei am Mittwoch gegen 23:15 Uhr zur Wohnung des 88-Jährigen gefahren. Der Rentner war nicht ansprechbar und kam sofort ins Krankhaus. Die Schränke und Schubladen in der Wohnung des Mannes waren durchwühlt, die Haustür stand offen. All das deutete auf ein Gewaltverbrechen hin. Das Polizeipräsidium Oberfranken hat die Ermittlungskommission „Inn“ gegründet. Die sucht nach Zeugen, die etwas beobachtet haben oder die den Mann am Mittwoch nach 16 Uhr noch gesehen haben.