Nach Wahlschlappe für May: Verunsicherung bei oberfränkischer Wirtschaft

Das Wahlergebnis in Großbritannien sorgt teilweise auch in der oberfränkischen Wirtschaft für Verunsicherung. Das geht aus einem Statement der Präsidentin der Industrie- und Handelskammer, Weigand, hervor. Darin heißt es, das knappe Ergebnis werde zu Verzögerungen bei der Regierungsbildung und bei den Brexit-Verhandlungen führen. Dadurch steige die Unsicherheit der betroffenen oberfränkischen Unternehmen. Großbritannien zähle zu den wichtigsten Handelspartnern der heimischen Wirtschaft. Die Konservative Partei von Premierministerin May hatte die vorgezogenen Neuwahlen verloren. Damit ist ihre Regierung ins Wanken geraten.