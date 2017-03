Nach Weggang von Pfarrer neuer Seelsorger in Zorneding

Zorneding (dpa/lby) – Das wegen der rassistischen Hetze gegen seinen dunkelhäutigen Pfarrer bundesweit bekannt gewordene Zorneding bei München bekommt einen neuen Pfarrer. Am 1. September fängt Mathias Häusl als Seelsorger in der katholischen Pfarrgemeinde an, wie das Erzbischöfliche Ordinariat am Montag mitteilte. Der 53-Jährige ist derzeit Pfarrvikar im nahegelegenen Pfarrverband Höhenkirchen.

Der aus dem Kongo stammende Olivier Ndjimbi-Tshiende hatte vor einem Jahr seinen Weggang von der Pfarrei verkündet. Er hatte Morddrohungen erhalten, nachdem er ausländerfeindliche Parolen der Gemeinderätin und CSU-Ortsvorsitzenden Sylvia Boher öffentlich verurteilt hatte.

Im vergangenen Herbst wurde ein 74-Jähriger aus München wegen Volksverhetzung, Bedrohung und Beleidigung zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Er hatte dem Geistlichen zwei Postkarten mit ausländerfeindlich motivierten Morddrohungen geschickt. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Es kommt zu einem neuen Prozess.