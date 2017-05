Nachträgliche Einweihungsfeier: Kinderfest im Blaicher Kindergarten steigt heute

Der neue Kindergarten in der Blaich ist bereits seit dem Herbst in Betrieb. Heute wird aber zum ersten Mal richtig gefeiert – mit einem großen Kindergartenfest wird das Haus eingeweiht. Der Kindergarten in der Blaich war in Kulmbach doppelt sehnlich erwartet worden. Zum einen war er als Ersatz für den Kindergarten Auferstehungskirche gedacht. Zum anderen sind dort auch die Kinder aus dem abgebrannten Pau-Gerhardt- Kindergarten untergekommen. Träger ist DIE KITA GmbH. Der offizielle Teil der Einweihung beginnt heute um halb elf, das Kindergartenfest dauert bis mittags um eins.