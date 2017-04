Nachtschwärmer schläft in Auffahrt von Waschanlage

Bad Kissingen (dpa/lby) – Einen alles andere als kuscheligen Schlafplatz hat sich am Wochenende ein Nachtschwärmer im unterfränkischen Bad Kissingen ausgesucht. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag hatte sich der junge Mann nach einer durchfeierten Nacht in einer Diskothek ausgerechnet in der Auffahrt zu einer Waschanlage niedergelassen. Die Eigentümerin der Anlage bemerkte den Schlafenden am Samstagmorgen und rief die Polizei. Die Beamten hatten einige Mühe, den angetrunkenen Mann aufzuwecken. Da dieser sich kaum auf den Beinen halten konnte, wurde er nach Hause gebracht.