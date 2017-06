Nackt und ausgesperrt: Mann nach Streit von Dach gerettet

Landshut (dpa/lby) – Ein splitterfasernackter Mann auf einem Hausdach in Landshut hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Der ungewöhnlichen Aktion war am frühen Freitagmorgen ein Streit des 27-Jährigen mit seiner Freundin vorausgegangen, die ihn im Eifer des Gefechts aus ihrer Wohnung geworfen hatte, wie die Polizei mitteilte. Doch nutzte der Geschasste nicht die Eingangstür der Dachgeschosswohnung, sondern das Dachfenster. Seine Freundin war offenbar so in Rage, dass sie das Fenster zumachte und kurzerhand die Wohnung verließ.

Der verzweifelte Mann fiel einer aufmerksamen Passantin auf, die die Polizei alarmierte. Da seine Freundin nicht erreichbar war, wurde die Feuerwehr gerufen. Die rettete den Mann unter Einsatz einer Drehleiter aus 15 Metern Höhe. Die Polizei brachte den 27-Jährigen dann zu seinem Zuhause.