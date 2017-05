Nächste Überraschung: Hanfmann in München im Viertelfinale

München (dpa) – Qualifikant Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in München für die nächste Überraschung gesorgt und als erster Deutscher das Viertelfinale erreicht. Die Nummer 273 der Tennis-Welt bezwang am Mittwoch den Brasilianer Thomaz Bellucci nach einer starken Vorstellung mit 7:6 (7:5), 4:6, 7:5. Der Karlsruher Hanfmann trifft nun beim mit 540 310 Euro dotierten Sandplatz-Turnier auf Marius Copil aus Rumänien oder den Spanier Roberto Bautista Agut. Hanfmann bewies gegen den an Nummer acht gesetzten Südamerikaner im letzten Durchgang beim Stand von 4:5 starke Nerven, als er mit einem Break zurück ins Match fand.