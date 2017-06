Nationalpark Frankenwald: die Politik sucht noch ihre Position

Die Idee eines Nationalparks im Frankenwald ist und bleibt umstritten. Das Problem: bereits im Juli muss sich die Region zu dem Thema ernsthaft positionieren. Dann muss zum Beispiel der Landkreis Kronach entscheiden, ob er als Bewerber einen Rückzieher machen möchte oder den nächsten Schritt tun will. Der wäre, in die sogenannte Konzeptphase einzusteigen, in der die Idee weiter ins Detail diskutiert werden könnte, und aus der man auch wieder aussteigen könnte. Der CSU-Landtagsabgeordnete Jürgen Baumgärtner wünscht sich eine Abstimmung im Kreistag, sagt er gegenüber der Bayerischen Rundschau. Landrat Klaus Löffler hat sich dazu bislang aber noch nicht geäußert.