Nationalpark Frankenwald: Entscheidung ist scheinbar gefallen

Der Frankenwald als Nationalpark scheint vom Tisch zu sein, so der Hofer CSU-Landtagsabgeordnete Alexander König. Das ist das Ergebnis eines Treffens der Landräte aus Hof und Kronach mit Umweltministerin Ulrike Scharf.

Ausschlaggebend für die Entscheidung seien rechtliche Gründe. Zum anderen bringe der Frankenwald auch im Bereich Naturschutz nicht die nötigen Voraussetzungen mit, so König:

Am Dienstag soll es dann noch das offizielle „OK“ in einer Kabinettssitzung in München geben, danach scheidet der Frankenwald offiziell aus dem Verfahren aus.