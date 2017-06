Nationalpark Frankenwald Ja oder Nein? Gespräche heute in Neukenroth

Die Gespräche rund um einen möglichen Nationalpark Frankenwald gehen heute weiter. Geklärt werden soll, ob es eine breite Basis für den nächsten Schritt in Richtung Nationalpark gibt.Verhindern wollen den Nationalpark weiterhin insbesondere alle die, die vom Wald leben müssen. Da seien Existenzen bedroht, so ein Sprecher der Holzindustrie. Vertreter von IHK und der Tourismusbranche sehen im Nationalpark dagegen eine riesen Chance für die Region, wollen eine Entscheidung für einen Nationalpark aber nicht ohne sorgfältige Prüfung treffen. Diese Prüfung würde in der sogenannten Konzeptphase vorgenommen werden. Der Kreistag Kronach will bis Mitte Juli darüber abstimmen, ob er in diese Phase eintritt. Eine Entscheidung für den Nationalpark Frankenwald wäre das aber noch nicht.