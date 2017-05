Nationalpark Frankenwald: Waldbesitzervereinigung Rennsteig sagt „Nein!“

Bei der Debatte um die Aufnahme des Frankenwalds in die Suche nach einem Nationalpark äußern jetzt die Waldbesitzer ein klares „Nein“. Nach SPD, Grünen oder dem Landesbund für Vogelschutz macht jetzt auch die Waldbesitzervereinigung Rennsteig deutlich, dass sie die Errichtung eines Nationalparks im Frankenwald verhindern will. „Warum will man jetzt alles zerstören, was unsere Vorfahren über 300 Jahre hinweg aufgebaut haben?“, so die deutlichen Worte vom WBV-Vorsitzenden Hans-Georg Lindig. Ein großes Problem sei die Gefahr des Borkenkäferbefalls, mit dem auch der Bayerische Wald nach dessen Ernennung zum Nationalpark zu kämpfen gehabt hätte. Die hohe CO²-Belastung ist ebenfalls Thema. Wenn der Wald nicht mehr bewirtschaftet werde, könne er demnach deutlich weniger CO² verarbeiten als bisher. Lindig meint, auch der Tourismus brauche keinen Nationalpark; die Auszeichnung „Wald des Jahres 2017“ habe dem Frankenwald in dieser Hinsicht schon genug geholfen. Die WBV will jetzt den Besuch von Umweltministerin Ulrike Scharf am Freitag abwarten. Dann wolle man wieder in Gespräche treten.