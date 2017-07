Nationalpark-Gegner planen Demo bei Seehofer-Besuch in Lohr

Lohr am Main (dpa/lby) – Wenn Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) heute ins unterfränkische Lohr am Main fährt, werden ihn dort auch viele Nationalpark-Gegner erwarten. Noch vor Beginn des Bezirksparteitages der CSU wollen die Gegner aus der Rhön vor der Lohrer Stadthalle ihren Unmut lautstark kundtun. Es werden mehr als 200 Teilnehmer erwartet.

Der Freistaat plant einen dritten Nationalpark in Bayern. Das bayerische Kabinett hatte zu Wochenbeginn festgelegt, dass der künftig entweder in der Rhön oder in den Donauauen zu finden sein wird. Der Spessart und der Frankenwald fielen aus der Planung. Die Gegner eines Nationalparks in der Rhön sind davon überzeugt, dass mit dem Naturpark und dem Biosphärenreservat die Natur in der Region bereits ideal erhalten und gleichzeitig entwickelt wird.

Auf dem Bezirksparteitag will Seehofer eine Grundsatzrede halten und es stehen Neuwahlen auf dem Plan.