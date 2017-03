Nato bewegt Truppen durch Sachsen-Anhalt an seine Ostgrenze

Berlin (dpa/sa) – In Sachsen-Anhalt wird an diesem Wochenende besonders viel Militär auf den Straßen unterwegs sein. Im Rahmen der Aufrüstung des Nato-Bündnisses an seiner Ostgrenze verlegt das Bündnis etwa 440 Soldaten und rund 150 Fahrzeuge von Bayern nach Polen. Dabei legen sie in Weißenfels (Burgenlandkreis) eine Tankpause ein und rasten in Burg (Jerichower Land), wie das Landeskommando Sachsen-Anhalt am Donnerstag mitteilte. Die Truppenverlegung soll am Montag abgeschlossen sein. Durch die Maßnahme kann es auf den Autobahnen 9, 14 und 2 zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Nato hatte im Juli 2016 beschlossen, etwa 1000 zusätzliche Soldaten in Polen zu stationieren. Damit will das Bündnis den Sicherheitsbedenken mehrerer Bündnis-Mitglieder begegnen.