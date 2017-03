Nato-Verband macht Station in Weißenfels

Weißenfels (dpa/sa) – Auf dem Weg nach Polen haben am Sonntag Angehörige von Nato-Truppen mit ihren Fahrzeugen in Weißenfels Station gemacht. Auf dem Platz vor dem Schloss Neu-Augustusburg versammelten sich 400 Soldaten aus den USA, Großbritannien und Rumänien mit rund 150 Fahrzeugen. Sie kommen aus einer Kaserne in Vilseck in Bayern.

Etliche Weißenfelser nutzten die Chance, sich Militärtechnik aus der Nähe anzuschauen. Die Soldaten sind Teil eines Gefechtsverbandes der Mission «Enhanced Forward Presence» (verstärkte Vornepräsenz). Dabei werden Truppen nach Polen und in die baltischen Staaten verlegt. Dies war auf dem Nato-Gipfel 2016 in Warschau beschlossen worden.