Naturschützer wollen weiter gegen Flächenverbrauch kämpfen

Nürnberg (dpa/lby) – Der Bund Naturschutz in Bayern (BN) will in seinem Kampf gegen den Flächenverbrauch in Bayern auch 2017 nicht nachlassen. Er werde daher weiterhin Front gegen die von der Staatsregierung geplante Aufweichung des sogenannten Anbindegebots machen, kündigte die Naturschutzorganisation im Vorfeld ihrer jährlichen Bilanzpressekonferenz heute in Nürnberg an. Bei dem Anbindegebot handelt es sich um eine Landschaftsschutzvorgabe, die Gewerbeansiedlungen auf der «Grünen Wiese» verhindern soll. Zugleich will der BN-Landesvorsitzende Hubert Weiger eine Bilanz des Naturschutzjahres 2016 ziehen.