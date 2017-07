Naturschutz ja – Nationalpark nein: Andere Möglichkeiten für den Frankenwald werden gesucht

Naturschutz ja – Konzeptphase für einen Nationalpark nein. Knapp 30 Kreisräte verschiedener Fraktionen haben sich jetzt zu einem Gespräch getroffen. Dabei sollen sie sich dafür entschieden haben, nicht in die Konzeptphase für einen Nationalpark einzutreten. Stattdessen wollen sie in einer Perspektivphase ausloten, welche anderen Möglichkeiten es für den Frankenwald gibt. Offiziell bestätigt ist das noch nicht. Einzelheiten sollen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben werden. Bis zum 18. Juli sollen sich die Regionen entscheiden, ob sie an einem Nationalpark in ihrer Gegend interessiert sind oder nicht.