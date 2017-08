Ein Navigationsgerät hat den Fahrer eines Tanklasters am Mittag (FR) in eine missliche Lage gebracht: In Bad Berneck blieb er auf einem Fußweg hängen, in den ihn das Navi gelotst hatte. Ein schwieriger Einsatz, sagt Rainer Maisel von der Feuerwehr Bad Berneck:

Weil der Brummi voll mit Heizöl beladen war, musste die Feuerwehr ihn leerpumpen. Gefahr für die Anwohner bestand aber nicht.

Quelle: NEWS5