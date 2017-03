Nette Idee: Mesebesucher bekommen ein Bäumchen aus dem Frankenwald

Wer sich bekannt machen will, der sollte für Aufmerksamkeit sorgen – erst recht, wenn’s um den Tourismus geht. Mit einer netten Idee lockt der Frankenwald seit gestern Messebesucher in Nürnberg. Auf der Freizeit – der größten Freizeit- und Reisemesse Nordbayerns, verteilen Mitarbeiter des Frankenwaldtourismus seit gestern kleine Weißtannen im Pflanztopf. Die Idee: Pflanzen Sie den Frankenwald von morgen. Natürlich am besten direkt vor Ort. Die Baumpaten sind eingeladen, zu einen Tagesausflug in den Frankenwald zu kommen und ihr Bäumchen unter fachkundiger Anleitung einzupflanzen – und am besten dann immer mal zu besuchen, natürlich.

Die Freizeit auf dem Messegelände in Nürnberg dauert noch bis Sonntag.