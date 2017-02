Neubau der Bayreuther Hochbrücke: Aktuell wird dort der Verkehr gezählt

In zwei Jahren soll an der A9 bei Bayreuth-Nord die Hochbrücke für mehrere Millionen Euro neu gebaut werden. Um herauszufinden, ob die geplanten Umleitungsstrecken ausreichen, führt die Autobahndirektion Nordbayern aktuell eine Verkehrszählung durch. Rund um die Hochbrücke stehen mehrere Masten mit schwarzen Kästen und Kameras, die die Fahrzeuge registrieren. Die Zählung läuft bis Donnerstag; dann ziehen die Kameras an eine andere Stelle um.

Fertig gebaut sein soll die Hochbrücke in sechs Jahren.