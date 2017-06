Neubau in Forstlahm: Fortführung des Baugebietes ist beschlossene Sache

Das Baugebiet Forstlahm-Nord II kommt. Das hat der Stadtrat am Donnerstag einstimmig beschlossen. Damit entsteht in Forstlahm mehr Wohnraum für Familien. In den letzten Wochen hatte es immer wieder Proteste von Seiten der Bürger gegeben. Sie hatten unter anderem Angst vor Hochwasser oder Sorge um bedrohte Tierarten geäußert. Daraufhin hatte die CSU-Stadtratsfraktion den Anwohnern vorgeworfen, ihnen gehe es weniger um bedrohte Tierarten als mehr um die freie Aussicht von der eigenen Terasse. Wie OB Henry Schramm jetzt am Rande der Stadtratssitzung gesagt hat, habe man bei vielen Anwohnern die Bedenken zerstreuen können. Er hoffe jetzt auf ein gutes Miteinander.